24 Ağustos korona tablosu açıklandı - Bakan Fahrettin Koca yayınladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 24 Ağustos Pazartesi tablosunu bu akşam açıkladı. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(24 AĞUSTOS PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 95.943

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.443

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 743

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 6.423.409

TOPLAM VAKA SAYISI: 259.692

TOPLAM CAN KAYBI: 6.139

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 237.908









AŞI BULUNDU İDDİASI!

Medicalpress'in haberine göre, İngiltere'de East Anglia Üniversitesinin yürüttüğü araştırma çerçevesinde, kan basıncını düşüren bir ilaç sınıfı ile Kovid-19 arasındaki ilişkiyi inceleyen ve 28 bin hastayı kapsayan 19 çalışmanın bulguları değerlendirildi.

Uzmanlar, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ACEi) ya da anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) kullanan kişilerde Kovid-19'un ağır geçme ve virüsten ölme riskinin düştüğünü gözlemledi.

Üniversitenin Norwich Tıp Okulundan Dr. Vassilios Vassiliou, "Kardiyovasküler rahatsızlıkları bulunan hastaların, özellikle Kovid-19 enfeksiyonunu ağır geçirme riski altında olduğunu biliyoruz ancak salgının başında yüksek tansiyon için kullanılan bazı ilaçların Kovid-19 hastalarında daha kötü sonuçlarla bağlantılı olabileceği yönünde endişeler mevcuttu. Bu ilaçların, Kovid-19'lu kişiler üzerindeki etkisini keşfetmek istedik." dedi.

Vassiliou, çalışmada ACEi/ARB ilaçlarını alan Kovid-19'lu yüksek tansiyon hastalarının, bu ilaçları almayanlarla kıyaslandığında kritik veya ölümcül bir sonuçla karşılaşma olasılıklarının daha düşük olduğunu saptadıklarını ifade etti.

Araştırmaya Norfolk ve Norwich Üniversite Hastanesinin de destek verdiği kaydedildi.





