24.12.2020 - 16:50 |
24 Aralık son depremler listesi | AFAD - Kandilli deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
En son nerede deprem oldu? Bugün deprem oldu mu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 24 Aralık son depremler listesi.
Son dakika deprem haberleri... AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden son depremler listesini kolaylıkla görüntüleyebiliyorlar.
24 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye'de 24 Aralık itibariyle deprem oldu mu? Gece 02.53'te Kuşadası Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre depremin derinliği 7.7 km. Bugün büyük çapta bir deprem meydana gelmedi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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