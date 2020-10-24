24 Ekim bugünkü koronavirüs tablosu! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka, ölü, test, iyileşen hasta sayısı olmak üzere koronavirüs tablosunda çeşitli detaylar yer alıyor. Günlük tablodaki son dakika detaylar merak ediliyor. Peki 24 Ekim Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUMU NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter'da şu paylaşımı yaptı;

"Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin. http://covid19.saglik.gov.tr"

SON DAKİKA 24 EKİM TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

24 Ekim koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerin koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.