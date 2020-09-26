26.09.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
24 ‘İsimsiz’ yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, sosyal medyada “İsimsizler Hareketi” adıyla paylaşımlar yapıp mesajlar gönderen, aralarında yasadışı sol terör örgütlerinden suç kaydı olan kişilerin de bulunduğu ileri sürülen gruba yönelik olarak dün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şube ekiplerince operasyon düzenlendi.
Polisin, 16 ilçede düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli emniyete götürülüp ifadeye alınırken, gözaltı çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
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