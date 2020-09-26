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26.09.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

24 ‘İsimsiz’ yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, sosyal medyada “İsimsizler Hareketi” adıyla paylaşımlar yapıp mesajlar gönderen, aralarında yasadışı sol terör örgütlerinden suç kaydı olan kişilerin de bulunduğu ileri sürülen gruba yönelik olarak dün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şube ekiplerince operasyon düzenlendi.

24 ‘İsimsiz’ yakalandı

Polisin, 16 ilçede düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli emniyete götürülüp ifadeye alınırken, gözaltı çalışmalarının devam ettiği açıklandı. 

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