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05.05.2020 - 07:00 |

24 Mayıs’a yetiştirilecek

Koronavirüs salgınıyla mücadele için İstanbul’un iki yakasına inşa edilen hastanelerin yapım çalışmaları sürüyor.

24 Mayıs’a yetiştirilecek

Atatürk Havalimanı’nda 4 bin kişi tarafından 3 vardiya şeklinde yürütülen çalışmalar sürerken hastane çevresinde ağaçlandırma faaliyetleri de sürdürülüyor. Sancaktepe’deki çalışmalar da kesintisiz devam ediyor. Bazı blokları tamamlanan sağlık tesisinde kullanılacak mobilyalar da getirilmeye başlandı. Her iki hastanenin de 24 Mayıs’ta tamamlanması planlanıyor.

24 Mayıs’a yetiştirilecek

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
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