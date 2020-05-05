24 Mayıs’a yetiştirilecek

Atatürk Havalimanı’nda 4 bin kişi tarafından 3 vardiya şeklinde yürütülen çalışmalar sürerken hastane çevresinde ağaçlandırma faaliyetleri de sürdürülüyor. Sancaktepe’deki çalışmalar da kesintisiz devam ediyor. Bazı blokları tamamlanan sağlık tesisinde kullanılacak mobilyalar da getirilmeye başlandı. Her iki hastanenin de 24 Mayıs’ta tamamlanması planlanıyor.