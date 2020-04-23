241 Nerenin Telefon Kodu? +241 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde bulunan şehirlerin hepsi alan kodlarına sahiptir. Aranacak olan ilin alan kodunun başına 0 eklenerek aramalar yapılır. Bazı şehirlerin bir tane alan kodu bulunuyor iken, bazı şehirlerin ise birkaç alan kodu olabilir.

241 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bulunan bütün illerin şehirlerarası telefon görüşmelerinde kullanılmak üzere alan kodları bulunur. Fakat ülkemizde 241 numaralı bir alan kodu bulunmamaktadır. 0241 numaralı alan kodu Almanya'nın Aachen şehrine aittir. Almanya'nın Aachen şehrini aramak için ilk olarak Almanya'nın ülke kodu, daha sonra Aachen şehrinin alan kodu girilmelidir.

+241 numaralı ülke kodu Batı Afrika'da yer alan Gabon ülkesine aittir. Yurtdışından gelen aramalarda ülke kodunun +241 olması halinde bu aramanın Batı Afrika'da yer alan Gabon ülkesinden yapıldığı bilinir.