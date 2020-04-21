MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 242 Nerenin Telefon Kodu? +242 Hangi Ülkeye Ait?
ABONE OL
21.04.2020 - 19:04 |

242 Nerenin Telefon Kodu? +242 Hangi Ülkeye Ait?

Alan kodu ve uluslararası telefon kodu kullanarak hem yurtiçi hem de yurtdışı telefon aramaları yapılabilmektedir. Ancak kodun başına “0” konulması ile “+” işareti konulması arasında ciddi bir fark bulunmaktadır. Peki, 242 nerenin telefon kodu? +242 hangi ülkeye ait? İşte merak edilen tüm soruların cevapları.

242 Nerenin Telefon Kodu? +242 Hangi Ülkeye Ait?

242 numaralı kod, Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak aynı arama kodu ile yurtdışındaki bir ülkeye de bağlanılabilmektedir. Bu sebeple arama kodunun başına getirilen rakam ve işaretler, işlemin doğru tamamlanabilmesi bakımından oldukça önemlidir.

242 Nerenin Telefon Kodu?

242 numaralı kodun Türkiye’nin hangi iline ait olduğu zaman zaman araştırılan bir konudur. Bu kapsamda 242, Antalya ilinin alan kodu olarak kabul edilmektedir. Şehrin tüm ilçe ve köylerinde ulaşım bu kod ile yapılmaktadır. Buna göre telefonlara gelen, +90 242 ya da 0 242 ile başlayan tüm aramalar Antalya bölgesinden yapılmaktadır.

+242 Hangi Ülkeye Ait?

Telefon kodlarının başına +90 ya da yalnızca 0 getirilmesi, bu aramanın yurt içinden yapıldığını belirtmektedir. Yalnızca + işareti ile başlayan aramalar yurt dışı kaynaklı olmaktadır. Bu kapsamda +242 kodu, Kongo Cumhuriyeti’ne aittir.

Önce tartıştığı babasını, ardından kendini bıçakladıBursa’da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur Ş. (28), önce tartıştığı babası Kamil Ş.'yi (68), ardından kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kamil Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, sokağa çıkıp yardım istediği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

216 Nerenin Telefon Kodu? +216 Hangi Ülkeye Ait?

216 Nerenin Telefon Kodu? +216 Hangi Ülkeye Ait?

Sıradaki Haber