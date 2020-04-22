243 Nerenin Telefon Kodu? +243 Hangi Ülkeye Ait?

Her ülkenin bir ülke telefon kodu bulunmaktadır. 243 ülke telefon kodu ise, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ülkesinin telefon kodudur. Her türlü telefon görüşmelerinde ülke alan kodu etkili olmaktadır. Ülke içi arama yaparken, ülke alan kodu girmek zorunlu değildir. Fakat ülkeler arasında telefon görüşmesi yapabilmek için telefon numarasının başında ülke alan kodu yazılmalıdır.

243 Nerenin Alan Kodu?

Telefon aramalarında numara başında çıkan +243 ülke telefon kodu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne aittir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanılan tüm telefon hatları numaraları +243 ile başlamaktadır. Ülkede bulunan kişilerle telefon görüşmesi yapabilmek için +243 ile başlayan numaraları aramak gerekmektedir. Ülke içerisinde telefon iletişimde girilmesi zorunlu olamayan +243 kodu ülkeler arası görüşmeler için oldukça önemlidir.