244 Nerenin Telefon Kodu? +244 Hangi Ülkeye Ait?

244 numaralı telefon kodu Güneybatı Afrika’da yer alan Angola ülkesine ait bir koddur. Resmi dili Portekizce'dir. Angola'nın iklimi sıcak ve kuraktır. Bazen yağışlar görülebilir.

244 Nerenin Alan Kodu?

Ülkelerin telefon kodları yurtdışı gelen aramalarda aramanın hangi ülkeden yapıldığını gösterir. 244 numaralı telefon kodu ise Güneybatı Afrika’da yer alan Angola ülkesine ait bir koddur.

+244 numaralı telefon kodu Angola ülkesine aittir. Angola Güneybatı Afrika’da yer alan bir ülkedir. Yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının önünde +244 numaralı telefon kodu yer alıyor ise bu arama Angola ülkesinden yapılıyor demektir. Ülke kodları dışında alan kodları da bulunmaktadır. Yurtdışı aramalarında ilk olarak telefon kodu, daha sonra alan kodu ve son olarak telefon numarası yer almaktadır.