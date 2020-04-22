246 Alan Kodu Nerenin? 0246 Telefon Kodu Nereye Ait?

Bilindiği üzere her şehrin kendisine ait olan bir alan kodu bulunur. Türkiye sınırları içinde yer alan 81 ilin her birinin kodu birbirinden farklı olmaktadır. Bu kodlar sayesinde gerçekleştirilen aramanın hangi şehirden yapıldığını anlamak mümkün hale gelmektedir.

246 Alan Kodu Nerenin?

Eğer telefonunuza 246 ile başlayan bir telefon numarasından çağrı geliyorsa arama Isparta ilinden yapılıyordur. Yani 246 alan kodu Isparta iline aittir.

0246 Telefon Kodu Nereye Ait?

Yaşadığınız ilin dışında farklı bir şehri aramak istediğinizde, şehir dışından gelen aramalarda olduğu gibi bulunulan şehrin dışında bir şehri ararken de telefon koduna ihtiyaç duyulur. Eğer bulunduğunuz Isparta dışındaki bir ilden Isparta’da yaşayan bir kişiyi aramak isterseniz telefon numarası öncesinde 0246 telefon kodunu tuşlamanız gerekmektedir. Yani 0246 telefon kodu nereye ait sorusunun cevabı Isparta'dır.