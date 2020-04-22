247 Nerenin Telefon Kodu? +247 Hangi Ülkeye Ait?

247 numaralı telefon kodu Asension ülkesine aittir. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ülkede engebeli alanlar mevcut olduğu için ülkenin farklı köşelerinde faklı hava durumlarının yaşanmaktadır. Bu sebeple ülkenin her köşesinde yetişen bitkiler birbirinden farklıdır.

247 Nerenin Alan Kodu?

247 numaralı telefon kodu Asension ülkesine ait bir telefon kodudur. Asension ülkesinden gelen aramalarda telefon numarasının başında 247 numaralı kod bulunur.

+247 numaralı telefon kodu Asension ülkesine ait bir koddur. Yurtdışından gelen aramalarda arayan numaranın önünde +247 numaralı kod yer alıyorsa bu arama Asension ülkesinden yapılıyor demektir. Bunun dışında alan kodları da bulunmaktadır. Böylece ilk olarak ülke kodu yer alır. Daha sonra alan kodu ve sonrasında telefon numarası yer almaktadır.