248 Nerenin Telefon Kodu? +248 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkeler arasında arama yapmak ve görüşme sağlayabilmek için ülke kodlarını mutlaka girmek gerekmektedir. 248 de ülke kodları arasında yer almaktadır.

248 Nerenin Alan Kodu?

Her ülkenin telefon hatları kendine ait ülke koduna sahiptir. Telefon numarası başında yer alan +248 telefon kodu Seyşeller'e aittir. Seyşeller ise Doğu Afrika'da bulunan bir ada ülkesidir. Bu ülkede yaşayanların kullandığı telefon numaralarının başında ülke kodu olan +248 yer almaktadır.

+248 ile başlayan telefon numaraları Seyşeller'e ait numaralardır. Telefon aramalarında ülke kodu kısmı numaranın başında yer almaktadır. Gelen bir arama +248 ile başlaması ise bu numaranın Seyşeller'e ait olduğunu göstermektedir. Deniz adası olan bu ülke tatilcilerin uğrak noktalarından birisi olmaktadır. Bu ülkede hat sahibi olanlar ise +248 ülke kodu ile başlayan numaraları kullanmaktadır.





