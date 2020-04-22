249 Nerenin Telefon Kodu? +249 Hangi Ülkeye Ait?

Uluslararası telefon görüşmelerin yapılabilmesinde ülke telefon kodu son derece önemlidir. +249 Sudan'ın ülke telefon kodudur. Gelen aramada numaranın 249 ile başlaması o numaranın Sudan'a ait olduğunu göstermektedir.

Sudan'da bulunan birisi ile iletişim kurabilmek için de 249 ile başlayan numaraya sahil olduğundan emin olmak gerekmektedir. Sudan'da kullanılan tüm numaraların başında 249 ülke kodu bulunmaktadır.

249 Nerenin Alan Kodu?

Ülke telefon kodu, ülkelerin kimliği niteliğindedir. +249 ile başlayan telefon numaraları Sudana aittir. Sudan'a ait olan tüm telefon numaraları +249 ile başlamaktadır. Böylece ülke koduna bakarak gelen aramanın hangi ülkeden geldiği de çok kolay bir şekilde anlaşılabilmektedir.