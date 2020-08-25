25 Ağustos korona tablosu açıklandı - Sağlık Bakanı Koca yayımladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam 20:00 sularında Türkiye'nin koronavirüs savaşı ile ilgili son durumu açıkladı. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(24 AĞUSTOS PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 98.231

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.502

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 24

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 887

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 6.521.640

TOPLAM VAKA SAYISI: 261.194

TOPLAM CAN KAYBI: 6.163

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 238.795











ABD'DE CAN KAYBI 200 BİNE YAKLAŞTI!

ABD, küresel ölçekte "Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 540 artışla 5 milyon 917 bin 479'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 218 bini, test yapılanlar 76 milyon 902 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 627 bin 217 vakayla Brezilya, 3 milyon 172 bin 77 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 676 bin 300 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, bunu 608 bin 817 vakayla Teksas ve 602 bin 829 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 972 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.





