MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 25 Ağustos korona tablosu açıklandı - Sağlık Bakanı Koca yayımladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?
ABONE OL
25.08.2020 - 20:15 |

25 Ağustos korona tablosu açıklandı - Sağlık Bakanı Koca yayımladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

25 Ağustos Salı tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından az önce açıklandı. Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 6,5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 261.194'e ulaştığı belirtildi. 24 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 238.795 olarak duyuruldu...

25 Ağustos korona tablosu açıklandı - Sağlık Bakanı Koca yayımladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam 20:00 sularında Türkiye'nin koronavirüs savaşı ile ilgili son durumu açıkladı. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları... 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(24 AĞUSTOS PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 98.231

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.502

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  24

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 887

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 6.521.640

TOPLAM VAKA SAYISI: 261.194

TOPLAM CAN KAYBI: 6.163

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 238.795

25 Ağustos korona tablosu açıklandı - Sağlık Bakanı Koca yayımladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi



ABD'DE CAN KAYBI 200 BİNE YAKLAŞTI!

ABD, küresel ölçekte "Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 540 artışla 5 milyon 917 bin 479'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 218 bini, test yapılanlar 76 milyon 902 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 627 bin 217 vakayla Brezilya, 3 milyon 172 bin 77 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 676 bin 300 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, bunu 608 bin 817 vakayla Teksas ve 602 bin 829 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 972 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.



 

 

Tekneyle kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandıİzmir'in Foça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 12 kişiden, haklarında yurt dışı yasağı bulunan 7'si FETÖ/PDY şüphelisi, 1'i ise organizatör 8 kişi tutuklandı. Şüpheliler arasındaki 4 çocuk ise serbest bırakıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto'da büyük ikramiye için geri sayım! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Süper Loto'da büyük ikramiye için geri sayım! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Emine Erdoğan'dan "Ahlat ruhu" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Ahlat ruhu" paylaşımı

Sıradaki Haber