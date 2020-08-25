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25.08.2020 - 19:09 |

25 Ağustos korona tablosu yayınlanıyor -Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 25 Ağustos Salı tablosunu bu akşam açıklayacak. Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 6,5 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 259.692'ye ulaştığı belirtildi. 18 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 237.908 olarak duyuruldu...

25 Ağustos korona tablosu yayınlanıyor -Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam 20:00 sularında Türkiye'nin koronavirüs savaşı ile ilgili son durumu açıklayacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları... 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(24 AĞUSTOS PAZARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 95.943

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.443

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 743

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 6.423.409

TOPLAM VAKA SAYISI: 259.692

TOPLAM CAN KAYBI: 6.139

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 237.908

25 Ağustos korona tablosu yayınlanıyor -Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi Sağlık Bakanı Koca...


ABD'DE CAN KAYBI 200 BİNE YAKLAŞTI!

ABD, küresel ölçekte "Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 540 artışla 5 milyon 917 bin 479'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 218 bini, test yapılanlar 76 milyon 902 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 627 bin 217 vakayla Brezilya, 3 milyon 172 bin 77 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 676 bin 300 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, bunu 608 bin 817 vakayla Teksas ve 602 bin 829 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 972 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.



 

 

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adana'daki yangına ilişkin açıklamaAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangında zarar görenler için 1 milyon lira kaynak aktarıldığını hatırlatarak, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gönderdiği yardım, yarın sabahtan itibaren vatandaşlarımıza takdim edilecektir. Sayın Valimiz o konuyla ilgili bir çalışma yapıyor." dedi.
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