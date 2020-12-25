25 Aralık bugünkü koronavirüs tablosu: Son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosunda koronavirüs, vaka sayısı, test, iyileşen hasta ve ölü sayısı ayrıntıları yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak koronavirüs tablosu ile ilgili paylaşım gerçekleştiriyor. 25 Aralık koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı son durumun açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. İşte 25 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu ile ilgişi son dakika ayrıntıları...

KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUMU NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün şu paylaşımı yaptı;

"Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım. http://covid19.saglik.gov.tr"

25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

25 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.