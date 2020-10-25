Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı mı? Bugünkü korona tablosu nedir?

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Büyük şehirlerdeki oran sğrekli artış gösterirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sünkü koronavirüs tablosu için "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim" dedi.

25 EKİM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmış değil. Sağlık Bakanlığı'nın yeni korona tablosunu 19.15 gibi açıklaması bekleniyor.

24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU



