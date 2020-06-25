25 Haziran Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? - 662. hafta canlı Süper Loto sonuçları açıklanıyor

Süper Loto'da haftanın çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Bu akşam düzenlenen Süper Loto çekilişi 662. haftasını geride bırakacak ve sonuçlar 21:15'de belli olacak...



18 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI (GEÇTİĞİMİZ HAFTA)



7, 8, 20, 37, 43, 46











SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE GÜNÜN RAKAMLARI

6 bilen kişi sayısı : 5. devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.561.981,70 TL

5 bilen kişi sayısı : 51 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.601,65 TL

4 bilen kişi sayısı : 3.611 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 192,90 TL

3 bilen kişi sayısı : 76.470 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,40 TL



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.



Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır.



Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir.



Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır.



Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. 25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.



Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.



Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.