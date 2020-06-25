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25.06.2020 - 18:04 |

25 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları yayınlandı - 662. hafta canlı Süper Loto sonuçları sorgulama motoru

Süper Loto çekilişi için meraklı bekleyiş sona erdi. Bu akşam haftanın çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da hangi numaralar kazandırdı? Süper Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu akşam da, Milli Piyango resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın olarak düzenlendi. İşte 25 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları...

25 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları yayınlandı - 662. hafta canlı Süper Loto sonuçları sorgulama motoru

Süper Loto oyununun 639'uncu hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaraları 11, 16, 18, 35, 39, 43 oldu...

25 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

11, 16, 18, 35, 39, 43

25 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları yayınlandı - 662. hafta canlı Süper Loto sonuçları sorgulama motoru



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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