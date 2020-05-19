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19.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

25 limanda bayrak töreni

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 25 limanda bayrak töreni yapılacağını duyurdu.

25 limanda bayrak töreni

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetlerimize ait 30 gemimiz, 25 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde gün batımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır” denildi.

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