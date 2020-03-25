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25.03.2020 - 20:58 |

25 Mart Åžans Topu çekiliÅŸi saat kaçta yayÄ±nlanacak? - 980. hafta Åžans Topu canlÄ± sonuçlarÄ± belirleniyor

25 Mart 2020 Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi sonuÃ§larÄ± belli oluyor. 980. hafta Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirilecek Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi bu akÅŸam Milli Piyango resmi internet sitesinden 21:15'te canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. Peki kazandÄ±ran ÅŸanslÄ± numaralar hangileri olacak? Ä°ÅŸte bu akÅŸamki Ã§ekiliÅŸ Ã¶ncesi derlediÄŸimiz geÃ§tiÄŸimiz hafta Ã§ekiliÅŸinde Ã§Ä±kan ÅŸanslÄ± numaralar ve sonuÃ§ sorgulama motoru...

25 Mart Åžans Topu çekiliÅŸi saat kaçta yayÄ±nlanacak? - 980. hafta Åžans Topu canlÄ± sonuçlarÄ± belirleniyor

25 Mart 2020 Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanÄ±yor. Her hafta olduÄŸu gibi bu hafta da bÃ¼yÃ¼k bir ilgiyle takip edilen sevilen ÅŸans oyununda haftanÄ±n kazandÄ±ran ÅŸanslÄ± numaralarÄ±nÄ± bir araya getiriyoruz. Ä°ÅŸte Ã‡arÅŸamba gÃ¼nlerinin bir klasiÄŸi olan Åžans Topu'nda bu akÅŸamki Ã§ekiliÅŸ Ã¶ncesi son Ã§ekiliÅŸin sonuÃ§ sorgulama ekranÄ± ve Ã§ekiliÅŸte kazandÄ±ran ÅŸanslÄ± numaralar...

18 MART ÅžANS TOPU Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI (GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°MÄ°Z HAFTA)

2, 4, 16, 25, 30 + 14Â 

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25 Mart Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi saat kaÃ§ta yayÄ±nlanacak - 980. hafta Åžans Topu canlÄ± sonuÃ§larÄ± belirleniyor



ÅžANS TOPU Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ° KAZANDIRAN NUMARALARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

Åžans Topu NasÄ±l OynanÄ±r?

DiÄŸer oyunlarda olduÄŸu gibi, ilgili bayilere giderek 1â€™den 34â€™e kadar olan sayÄ±lardan 5 adet, 1â€™den 14â€™e kadar olan son kolondaki sayÄ±lardan ise; 1 adet sayÄ± seÃ§menizle birlikte oynayabilirsiniz. EÄŸer bunu yapmak istemezseniz, bayi Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na direkt olarak makineden oynatmak istediÄŸiniz belirterek, Åžans Topu istasyonunda direkt olarak sizin iÃ§in seÃ§ilecek sayÄ±larla birlikte oyun oynayarak, sizlere kuponu vermesini saÄŸlayabilirsiniz. Åžans oyunlarÄ± arasÄ±nda en fazla tercih edilenlerden birisi olmasÄ± sebebiyle yÃ¼ksek oranda kazanÃ§ saÄŸlayabileceÄŸiniz ve 8 farklÄ± ikramiye tipi olmasÄ± sayesinde de, en azÄ±ndan verdiÄŸinizden daha fazla para kazanabileceÄŸiniz bir ÅŸans oyunudur. Toplamda 6 sayÄ± seÃ§ildiÄŸi iÃ§in SayÄ±sal Lotoâ€™ya benzetilen oyunda, 2 farklÄ± seÃ§im ÅŸansÄ±nÄ±z bulunmaktadÄ±r. 1â€™den 34â€™e kadar ve 1â€™den 14â€™e kadar olduÄŸu iÃ§in, farklÄ± olarak 34â€™lÃ¼ sayÄ± grubundan 5 adet, 14â€™lÃ¼ sayÄ± grubundan ise; 1 adet seÃ§im yapmanÄ±z gerekmektedir. Bu sayede, kazanma ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± otomatik olarak arttÄ±rarak, tekrar dÃ¼ÅŸme ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± da azaltabilirsiniz. Her kolon baÅŸÄ±na 1 TL olarak oynayabileceÄŸiniz Åžans Topu, toplamda 6 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda oynanabilmektedir. KazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde, 6 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda milyonlarca liraya ulaÅŸabilir, bu sayede ciddi bir gelir elde edebilirsiniz.

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Uzaktan eÄŸitim 30 Nisan'a kadar uzatÄ±ldÄ±Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulundu.
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25 Mart Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi saat kaÃ§ta yayÄ±nlanacak? - 980. hafta Åžans Topu canlÄ± sonuÃ§larÄ± belirleniyor

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