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26.03.2020 - 00:16 |

25 Mart Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları belirlendi! - 1308. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

Merakla beklenen 25 Mart Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Her Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve zenginlik hayaliyle yurdumuzun dört bir yanındaki on binlerce vatandaşımızın oynadığı Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Peki 25 Mart Sayısal Loto çekilişi sonuçlarında hangi şanslı numaralar kazandırdı?

25 Mart Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları belirlendi! - 1308. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı

Sayısal Loto'da heyecan fırtınası bu akşam gerçekleştirilen 1308. çekilişle devam etti. Peki bu akşam hangi şanslı numaralar vatandaşlarımıza ikramiye kazandırdı? İşte 25 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları, milliyet.com.tr Sayısal Loto sayfası üzerinden sonuçları öğrenebilirsiniz. İşte o link...

25 MART 2020 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

8, 19, 31, 32, 39, 46, 

25 Mart Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları belirlendi - 1308. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama ekranı



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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Şans oyunları sevenlerin en çok oynadıkları oyunlardan olan ve milyonlarca insana umut olan Sayısal Loto milyon liralar dağıtıyor. Büyük ikramiye hayali ile kupon dolduranlar Sayısal Loto sonuçları, Sayısal Loto çekiliş, Sayısal Loto tahminleri ve Sayısal Loto ne zaman çekiliyor gibi soruları merak ediyor. İşte Sayısal Loto ve soruların cevapları… Sayısal Loto nedir ve sayısal Loto nasıl oynanır şans oyunu severlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Sayisal Loto sonuclari, Sayisal Loto tahminleri, Sayisal Loto ne zaman çekiliyor, Sayisal Loto çekiliş, Sayısal Loto nasıl oynanıyor, Sayısal Loto sonuçları ve Sayisal Loto en çıkan rakamlar gibi konuları sizler için mercek altına alıyoruz.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto 49 rakam içinde 6 rakam çekilmesi ile oynanan şans oyunudur. EN az 3 rakamın bilinmesi ile ikramiye kazanma hakkı elde edilen şan oyununda 4, 5 ve 6 rakam kombinasyonu bilemeye göre ikramiye oranı artmaktadır. 

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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