25 metreden düştü! İstanbul Şişli'de feci ölüm

Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi 193 numarada 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 8 katlı binanın 6'ncı katında oturan Gülten Sokuluoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin penceresinden düştü. Yaklaşık 25 metre yükseklikten kaldırıma düşen Sokuluoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin ölümünü duyarak olay yerine gelen oğlu, fenalık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Sokuluoğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis, emekli bankacı olduğu öğrenilen Gülten Sokuluoğlu'nun düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili çok yönle olarak soruşturma başlattı.