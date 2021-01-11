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11.01.2021 - 14:26 | | DHA

25 metreden düştü! İstanbul Şişli'de feci ölüm

Şişli'de, bir apartmanın 6'ncı katından düşen Gülten Sokuluoğlu (69) hayatını kaybetti. Düşme nedeni belirlenemeyen Sokuluoğlu'nun cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

25 metreden düştü! İstanbul Şişli'de feci ölüm

Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi 193 numarada 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 8 katlı binanın 6'ncı katında oturan Gülten Sokuluoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin penceresinden düştü. Yaklaşık 25 metre yükseklikten kaldırıma düşen Sokuluoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin ölümünü duyarak olay yerine gelen oğlu, fenalık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Sokuluoğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis, emekli bankacı olduğu öğrenilen Gülten Sokuluoğlu'nun düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili çok yönle olarak soruşturma başlattı.

Basıldı, uyuma numarası yaptıHatay'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal edip, kumar oynayan 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin baskını sırasında bir kişinin, uyuyor gibi davranması kameralara yansıdı.
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