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19.04.2020 - 16:57 | | İHA

25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!

Denizli'de ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki genç, odasına giren ailesi tarafından ölü bulundu.

25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!

Edinilen bilgilere göre, Çal ilçesi Süller Mahallesi’nde ailesi ile birlikte yaşayan 25 yaşındaki Harun D. ısınmak için sobayı yaktı. Sabah saatlerinde Harun D.'nin odasına giren ailesi, genci hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yakınları, hemen sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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