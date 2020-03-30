30.03.2020 - 17:41 | | DHA
25 yaşındaki gencin feci ölümü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Sinan Kabasarı hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Muğla Fethiye - Antalya karayolu Alaçat mevkisinde meydana geldi. Sinan Kabasarı'nın (25) kullandığı 48 PA 195 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Akif Ülker yönetimindeki 48 HS 387 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kasksız motosiklet sürücüsü Kabasarı, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kabasarı'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan corona virüs uyarısıCorona virüs vakalarıyla ilgili uyarıda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İlk bulaşıcı vakayı yurt dışından aldık. Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız. Çünkü yurt dışı temasımızın olduğu en güçlü il İstanbul ilimizdir. Şu anda şehirlerarası otobüs yolculukları yüzde 99.75 azalmıştır. Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkânına sahip olabiliriz” dedi.