MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 250 kişinin daha karantina süresi doldu!
ABONE OL
10.04.2020 - 12:11 | | İHA

250 kişinin daha karantina süresi doldu!

Bolu’da, corona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından geldikten sonra öğrenci yurdunda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 250 kişinin daha memleketlerine dönmek üzere yola çıkmasıyla yurt tamamen boşaldı.

250 kişinin daha karantina süresi doldu!

Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları corona virüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'ndan alınarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Çeşitli ülkelerden gelen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 250 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan corona virüs testleri de negatif çıkan 250 kişi, otobüslerle memleketlerine dönmek üzere yola çıktılar. 250 kişinin memleketlerine dönmek üzere yola çıkması ile beraber salgın sürecinde karantina için kullanılan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu tamamen boşalmış oldu.

Karantina yurdundan son ayrılan grup da, kendilerine çok iyi bakıldığını ifade ederek görevlilere teşekkür etti.

19 tavuğu telef eden vaşak 10 saat sonra uyutularak yakalandErzurum'un Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde ahıra akşam saatlerinde giren vaşak, 19 tavuğu telef etti. Ahırda tahtaların arkasına saklanan vaşak, 10 saat sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından silahla atılan uyuşturucu iğne ile uyutularak yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Babil bu akşam var mı? 10 Nisan Star TV yayın akışı? Babil yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Babil bu akşam var mı? 10 Nisan Star TV yayın akışı? Babil yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Vahşi cinayetin ayrıntıları çıktı! Karısını baltayla öldürdü...

Vahşi cinayetin ayrıntıları çıktı! Karısını baltayla öldürdü...

Sıradaki Haber