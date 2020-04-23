250 Nerenin Telefon Kodu? +250 Hangi Ülkeye Ait?

250 numaralı telefon kodu Ruanda ülkesine aittir. Ruanda Doğu Avrupa ülkesidir. 3 farklı dil konuşulur. Bunlar Fransızca, Kinyarwanda, Svahili dilleridir. Ruanda'nın başkenti Kigali'dir.

250 Nerenin Alan Kodu?

Ruanda ülkesinden yapılan uluslararası aramalarda aranan ülkenin kodu girilmelidir. 250 numaralı telefon kodu ise Doğu Avrupa'da bulunan Ruanda ülkesine aittir. Uluslararası aramalarda Ruanda ülkesi aranacak ise telefon numarasının başına 250 numaralı kod mutlaka girilmelidir.

+250 numaralı telefon kodu Doğu Avrupa ülkesi olan Ruanda ülkesine aittir. Yurtdışından gelen aramalarda arayan numaranın başında +250 numaralı kod yer alıyor ise bu arama Ruanda ülkesinden yapılmış demektir. Böylelikle arama kodları sayesinde uluslararası aramalarda aramanın hangi ülkeden yapıldığı öğrenilebilir. Bunun dışında yurtdışı aramalarında ülke kodundan sonra ise alan kodu girilir.