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23.11.2020 - 07:00 | | AA

250 TL üstü alınan ücret iade edilecek

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) testi için sağlık kuruluşlarına başvurularda, belirlenen fiyat tarifesinin dışındaki uygulamalar için yaptırım uygulanacağını bildirdi.

250 TL üstü alınan ücret iade edilecek

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün RT-PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere gönderdiği yazıya göre, test için 250 TL dışında herhangi bir bedel talep edilemeyecek, ilave ücret alınamayacak ve fazladan ücret iade edilecek. Yazıda, “Yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak” denildi.

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
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