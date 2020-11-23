250 TL üstü alınan ücret iade edilecek

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün RT-PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere gönderdiği yazıya göre, test için 250 TL dışında herhangi bir bedel talep edilemeyecek, ilave ücret alınamayacak ve fazladan ücret iade edilecek. Yazıda, “Yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde tespit edilen fiilin niteliğine göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak” denildi.