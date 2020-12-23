251 can kaybı, 19 bin 256 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek” değerlendirmesini yaptı. l ANKARA Milliyet



Koca: Ev içi bulaş oranı yüzde 85

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’da ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85’e kadar yükseldiğini bildirdi. Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü belirtti. Buna rağmen virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını vurgulayan Koca, “Ev içi bulaşma oranları yüzde 85’e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım” ifadesini kullandı. l ANKARA Milliyet