MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 251 can kaybı, 19 bin 256 vaka
ABONE OL
23.12.2020 - 07:00 |

251 can kaybı, 19 bin 256 vaka

Türkiye’de dün 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre; hasta sayısı 3 bin 309 olarak kayda geçti, 32 bin 110 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 866 bin 815’e yükseldi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, vefat sayısı 18 bin 602, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu.

251 can kaybı, 19 bin 256 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek” değerlendirmesini yaptı. l ANKARA Milliyet

Koca: Ev içi bulaş oranı yüzde 85

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’da ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85’e kadar yükseldiğini bildirdi. Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü belirtti. Buna rağmen virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını vurgulayan Koca, “Ev içi bulaşma oranları yüzde 85’e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım” ifadesini kullandı. l ANKARA Milliyet

 

Kars'ta aç kalan kurtlar yerleşim yerlerinde yiyecek aradıKars'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da feci son! Sahte içki yine can aldı

İstanbul'da feci son! Sahte içki yine can aldı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Son dakika... Cani yeniden olay yerinde! Vahşeti anlattığı an...

Son dakika... Cani yeniden olay yerinde! Vahşeti anlattığı an...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet