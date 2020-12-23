251 can kaybı, 19 bin 256 vaka
Türkiye’de dün 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre; hasta sayısı 3 bin 309 olarak kayda geçti, 32 bin 110 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 866 bin 815’e yükseldi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, vefat sayısı 18 bin 602, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından “Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek” değerlendirmesini yaptı. l ANKARA Milliyet
Koca: Ev içi bulaş oranı yüzde 85
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’da ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85’e kadar yükseldiğini bildirdi. Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü belirtti. Buna rağmen virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını vurgulayan Koca, “Ev içi bulaşma oranları yüzde 85’e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım” ifadesini kullandı. l ANKARA Milliyet