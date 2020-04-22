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22.04.2020 - 18:16 |

253 Nerenin Telefon Kodu? +253 Hangi Ülkeye Ait?

Yurt içi aramalarda olduğu gibi yurtdışı aramalarında da mutlaka ülkelere göre alan kodunu tuşlamak gerekir. Yurtdışından bir numarayı aramak isterseniz öncelikle aranacak olan ülkenin alan kodunu tuşlamanız, ardından da telefon numarasını tuşlamanız gerekir. Bu işlem sonrasında dilediğiniz ülke ile telefonda bağlantı kurabilirsiniz. İşte, 253 alan koduna ait merak edilenleri sizler için hazırladık.

253 Nerenin Telefon Kodu? +253 Hangi Ülkeye Ait?

Her ülkenin, telefon numarasında bir ülke kodu vardır. Bu ülke kodları yalnızca o ülke ile yapılacak görüşmelerde kullanılır. Bu sebeple, yurtdışından bir ülkeyi aramadan önce o ülkenin ülke kodunu tuşlamanız gerekmektedir. 

 253 telefon kodu ise Cibuti ülkesine ait olan ülke telefon kodudur. Eğer Cibuti ülkesinden birisi ile görüşme sağlamak isterseniz öncelikle ülke kodu olarak 253 kodunu girmeli ardından da sabit hattın numarasını tuşlamanız gerekir. 

 253 Nerenin Alan Kodu?

 Ülke telefon kodları genellikle başında + işareti ile bilinir. Yani +253 kodu yabancı bir ülkeye ait olan koddur. +253 telefon kodu Cibuti ülkesine aittir. Cibuti ülkesi, Doğu Afrika'da yer alan bir ülkedir. Cibuti ülkesi ile telefonda görüşmek isterseniz öncelikle +253 alan kodunu tuşlamanız zorunludur.

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