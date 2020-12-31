254 can kaybı 15 bin 692 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener” ifadelerini kullandı.



