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31.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

254 can kaybı 15 bin 692 vaka

Türkiye’de dün 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre; 2 bin 612 hasta tespit edildi, 20 bin 192 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629’a yükseldi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272, vefat sayısı 20 bin 642, ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu.

254 can kaybı 15 bin 692 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener” ifadelerini kullandı.

Pelet fabrikasında korkutan yangınMuğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.
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