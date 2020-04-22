254 Nerenin Telefon Kodu? +254 Hangi Ülkeye Ait?

İlçe, il ve ülke kodları ile etkili bir iletişim ağı kurulmuştur. 254 numarası ise bir ülke koduna örnektir.



254 Nerenin Alan Kodu?



+254 bir Afrika ülkesi olan Kenya'nın telefon ülke kodudur. Ülke kodları özellikle bir ülkeden başka bir ülkeyi aramak için gerekmektedir. Kenya da bulunan birisi ile telefonla görüşebilmek için, numarasının başında 254 ülke kodunun olduğundan emin olmak gerekmektedir. Dış ülkelerden arama alabilmek için bu ülke kodunun mutlaka karşı tarafa verilmesi gerekmektedir.



Gelen bir aramada numaranın başında +254 numarasının yer alması, arayan numaranın Kenya' ya ait olduğunu göstermektedir. Kenya' da yaşayanlar tarafından kullanılan tüm telefon hatlarının ilk 3 rakamı 254 şeklindedir. Ülke kodu olan +254 ile başlayan telefon numaraları Kenya da kullanılmaktadır. 254 Kenya'ya ait ülke kodudur.