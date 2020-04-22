257 Nerenin Telefon Kodu? +257 Hangi Ülkeye Ait?

İletişim olanaklarının gelişmesi ve iletişim alternatiflerinin artması ile dünya ülkeleri arasında ulaşım çok kolaylaştı. Her ülkenin telefon kodunu öğrenerek farklı iletişim kanalları üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

257 Nerenin Alan Kodu?

257 Burundi ülkesine ait bir telefon kodudur. Afrika ülkesi olan Burundi’nin başkenti Bujumburu olmaktadır. Ülkenin resmi dili Fransızcadır. Bu ülke insanları ile iletişim kurmak için Fransızca bilmeniz avantaj sağlayacaktır. Tarıma dayalı olan ekonomisinde hayvancılıkta etkilidir.

Burundi kahve ihracatı ile ekonomisini ayakta tutmaya çalışan bir ülkedir. Mutfağı oldukça lezzetli olan ülkede ATM bulunmaz. Ülkeyi ziyaret etmek istediğiniz de mutlaka yanınızda nakit bulundurmanız gereklidir. Ülkede çok sayıda yaşlı bulunuyor. Karşılaştığınız yaşlılara nazik davranmanız çok önemlidir. Bazı dönemlerde ülkede karışıklıklar olabiliyor. Ülkeyi ziyaret edecek iseniz haberleri takip ederek seyahat planı oluşturmanız faydalı olacaktır.