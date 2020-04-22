259 Nerenin Telefon Kodu? +259 Hangi Ülkeye Ait?

Yurt dışı iletişimlerinde öncelikle aramak istenilen ülkeye ait telefon kodunun bilinmesi gereklidir. Hint okyanusunda yer alan bu ülke doğal güzellikleri ile turistlerin ilgi odağıdır.

259 Nerenin Alan Kodu?

259 kodunu kullanarak Zanzibar bölgesinde yer alan şehirlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Bölge Zanzibar Adası, Pembe Ada ve birçok küçük adacıktan oluşmaktadır. Bu bölge yarı özerk bir sisteme sahiptir. Zanzibar Adası 90 km uzunluğa ve 30 km genişliğe sahiptir. Adanın başkenti Zanzibar City olmaktadır.

Zanzibar ekonomisinde turizm önemli bir yer tutar. Bu nedenle turist olarak ülke ziyaretlerinizde ya da farklı ihtiyaçlarınız için iletişim kurmak istediğiniz +259 kodunu kullanmalısınız. Yarı özerk bir sistemi bulunan bölgeye seyahat planı yapmak isteyenler Hint Okyanusunda yer alan bu adalar ülkesinde farklı deneyimler elde edebilir. Şehir genel olarak gelişmiş olanaklara sahip olmasa da doğal güzellikleri ile tercih edilmektedir.