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26.08.2020 - 20:50 |

26 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı - Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

Şans Topu heyecanı bu akşam gerçekleştirilen 11. hafta çekilişiyle devam etti. Büyük bir heyecana sahne olan çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrildi. İşte 26 Ağustos 2020 günü Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar ve milliyet.com.tr üzerinden gerçekleştirebileceğiniz bilet ve ikramiye sonuç sorgulama ekranı...

26 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı - Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

Her hafta olduğu gibi bu Çarşamba günü de merakla beklenen ve Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen 26 Ağustos 2020 Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu. Oldukça heycanlı geçen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'da gerçekleştirildi ve kazandıran numaralar 14, 15, 18, 29, 34 + 5 oldu...

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI


Şans Topu oynamanın kuralları neler?

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar    adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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