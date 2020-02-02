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02.02.2020 - 16:29 |

26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi açıklama yaptı mı?

Binlerce öğrenci adayının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yeni ay, yeni haftayla ile birlikte sonuçlara ilişkin beklenti de iyice artmış durumda... Adaylar bir haber alma adına 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? sorusunu soruyor.

26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi açıklama yaptı mı?

 

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Bu yıl 7 bin öğrenci daha alınacak be mülakata giren adaylar sıklıkla bu soruyu yöneltiyor. Şubat ayına girilmesi ve yarın yeni haftanın başlangıcı olması sebebiyle beklentiler artarken Polis Akademisi'nin resmi sitesi kontrol ediliyor.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

26. dönem POMEM sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok. Adaylar yaklaşık iki aydır sonuçları beklerken sonuçları şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

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