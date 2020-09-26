26 Eylül bugünkü koronavirüs tablosu güncel durum!Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı günlük olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri günlük olarak paylaşıyor. 26 Eylül koronavirüs tablosundaki son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 26 Eylül Türkiye bugünkü koronavirüs tablosu ile ilgili ayrıntılar...

26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da şu açıklamayı yaptı;

Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün. http://covid19.saglik.gov.tr