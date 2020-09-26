26 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

Tespitlerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri dün sabah 05.00’te 26 ilde eş zamanlı başlattığı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 71 isimden 56’sını gözaltına aldı. Gözaltına alınan 56 isim arasında Biruni Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Mahir Cengiz ile Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlarından Dr. Eyüp Varol ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Buldu bulunuyor.



