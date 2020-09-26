26.09.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
26 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyeti’nce yürütülen çalışmalarda; örgütün doktor/akademisyen yapılanmasında mahrem imam olarak faaliyet yürüten ve daha önce gözaltına alınan örgüt mensuplarının ByLock yazışmaları incelendi. On binlerce mesajın incelenmesinin ardından örgütle irtibatlı/iltisaklı 58’i aktif görevde, 71 doktor/akademisyen tespit edildi.
FERİT ZENGİN İstanbul
Tespitlerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri dün sabah 05.00’te 26 ilde eş zamanlı başlattığı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 71 isimden 56’sını gözaltına aldı. Gözaltına alınan 56 isim arasında Biruni Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Mahir Cengiz ile Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlarından Dr. Eyüp Varol ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Buldu bulunuyor.
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