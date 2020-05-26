26 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? Koronavirüs son durum...

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu günden güne iyiye gidiyor. Vaka sayıları ve ölü sayıları düşüş eğiliminde... Dün 987 vaka sayısı yaşanırken 29 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şimdi gözler yeni açıklanacak olan tabloda... Peki, 26 Mayıs corona virüs vaka sayısı açıklandı mı? Koronavirüs son durum nedir?

26 MAYIS CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

26 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmış değik. Saat 19.30 gibi vaka ve ölü sayılarının açıklanması bekleniyor.

"ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından, son verilere ilişkin "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." paylaşımında bulundu.