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26.05.2020 - 18:46 |

26 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? Koronavirüs son durum...

Türkiye'de corona virüs vaka sayısı günden güne iyileşme gösterirken günlük vaka sayıları da 1000'in altına düşmüş durumda... Bu gelişme vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanırken son durum anlık olarak takip ediliyor. Peki 26 Mayıs corona virüs vaka sayısı açıklandı mı? Koronavirüs son durum nedir?

26 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? Koronavirüs son durum...

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu günden güne iyiye gidiyor. Vaka sayıları ve ölü sayıları düşüş eğiliminde... Dün 987 vaka sayısı yaşanırken 29 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şimdi gözler yeni açıklanacak olan tabloda... Peki, 26 Mayıs corona virüs vaka sayısı açıklandı mı? Koronavirüs son durum nedir?

26 MAYIS CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

26 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmış değik. Saat 19.30 gibi vaka ve ölü sayılarının açıklanması bekleniyor.

"ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından, son verilere ilişkin "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir." paylaşımında bulundu.

26 Mayıs corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı Koronavirüs son durum...

 

Çilekte görülen kurtçukların zararı yokSeverek tüketilen yaz meyvesi çilekle ilgili sosyal medyada hızla yayılan videolar herkesi şaşırttı. Paylaşılan videolarda tuzlu suya atılan çileğin içerisinden böceklerin çıktığı görüldü. Bu tür meyvelerde kurtçukların görülmesinin çok normal olduğunu belirten Gıda Mühendisi Prof. Dr. Bülent Nazlı, "Kelebek, böcek ve sinekler üreme dönemlerinde yumurtalarını meyvelerin üzerine bırakabiliyor. Bu yumurtalar kurtçukları oluşturuyor. Bu durum doğanın döngüsü ve sağlık açısından risk oluşturmaz" dedi.
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