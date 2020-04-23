26 Nerenin Plakası? Eskişehir İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

26 ülkemizde ki merak edilen plaka kodlarından biridir. 26 plaka kodu hakkında gerek internet üzerinden gerekse de diğer platformlar üzerinden yoğun bir araştırma yapılmaktadır.



26 Nerenin Plakası?



26 nerenin plakası sorusunun cevabı Eskişehir'dir. Her ile özel olan bir plaka kodu bulunur. Eskişehir ilinin de plaka kodu 26'dır. Eskişehir şehri ülkemizin İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Nüfusu ise 860 bin olarak belirlenmiştir.



Eskişehir İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri



Eskişehir ilçeleri için ayrı ayrı plaka kodları ve harfler belirlenmiştir.

Eskişehir merkez plaka kodları ve harfleri şu şekildedir;

Her ilçenin plaka kodları yine 26'dır. Sadece harflerde değişiklik söz konusudur.



Eskişehir ilinin merkez plaka harfleri;

EZ, FU, KZ, MA, D, NZ, DZ, AZ



Çifteler ilçesi plaka kodu 26 olup harfi ise FZ ve FT olarak belirtilmiştir.



Sivrihisar ilçesinin ise plaka harfi HZ olup, Seyitgazi ilçesinin plaka harfi LZ olarak özel belirlenmiştir.