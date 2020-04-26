26 Nisan Coronavirüs haritası son durum! Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? (26 Nisan) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs istastistik tablosu açıkladı

Dünya genelinde 3 milyona yakın fazla kişiye bulaşan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(26 NİSAN PAZAR)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 30.177



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.357



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 99



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 3.558

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 889.742



TOPLAM VAKA SAYISI: 110.130



TOPLAM CAN KAYBI: 1.776



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 29.140























