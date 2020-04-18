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18.04.2020 - 19:14 | | DHA

26 saat sonra tamamen söndürebildi! Geriye bu görüntüler kaldı...

Küçükçekmece'de kağıt fabrikasının bahçesinde kağıt fabrikasının bahçesinde dün başlayan yangın 26 saat süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü.

26 saat sonra tamamen söndürebildi! Geriye bu görüntüler kaldı...

Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıtla dün saat 15.00 sıralarında yanmaya başlamıştı. Diğer balyalara da sıçrayan yangın tam 26 saat süren çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü. Söndürülen kağıt balyaları iş makinaları yardımıyla aktarılarak soğutma çalışmaları devam ediyor.

26 saat sonra tamamen söndürebildi Geriye bu görüntüler kaldı...

26 saat sonra tamamen söndürebildi Geriye bu görüntüler kaldı...

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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