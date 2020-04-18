26 saat sonra tamamen söndürüldü! Geriye bu görüntüler kaldı...

Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıtla dün saat 15.00 sıralarında yanmaya başlamıştı. Diğer balyalara da sıçrayan yangın tam 26 saat süren çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü. Söndürülen kağıt balyaları iş makineleri yardımıyla aktarılarak soğutma çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmaları sabah saatlerinde böyle görüntülenmişti