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26.07.2020 - 18:14 |

26 Temmuz Korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınlıyor

Tüm dünyanın ana gündem maddesi halindeki koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün önemli bir açıklama daha yapacak. Dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 4,5 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 225.173'e ulaştığı belirtildi. 16 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 208.477 olarak duyuruldu...

26 Temmuz Korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınlıyor

26 Temmuz Pazar gününe ilişkin koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam 20:00 sularında açıklanacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği son günlük tablonun ayrıntıları... 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(25 TEMMUZ CUMARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 43.312

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 921

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  16

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.103

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 4.532.672

TOPLAM VAKA SAYISI: 225.173

TOPLAM CAN KAYBI: 5.596

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 208.477

26 Temmuz Korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi - Bakan Koca yayınlıyor




MADAGASKAR'DA COVID-19 İLACI FİYASKO ÇIKTI!

Madagaskar, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bitkisel karışım Covid Organics'ten vazgeçerek tedavi merkezleri açmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkede temmuz ayında Kovid-19 vakalarının hızla artmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Antananarivo'nun Mahamasina semtinde 250 kişi kapasiteli bir Kovid-19 tedavi merkezi açılacağını belirtti.

Ayrıca sağlık merkezlerinde tedavi görecek hasta bilgileri, yatak sayısı, solunum cihazları gibi verilerin yer alacağı CovData adlı dijital bir platformun da uygulamaya geçirileceğini kaydeden Rajoelina, "Bu zor zamanlarda, halkımı salgına karşı mücadelede birlik ve dayanışma içinde olmaya çağırıyorum. Madagaskar, Kovid-19'a karşı mücadeleyi kazanacak." ifadesini kullandı.

 

Rusya'dan düşmanlarına gözdağıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın en önemleri günlerinden olan ‘Donanma Günü’nde düşmanlarına gözdağı vererek, “Rus donanmasını benzersiz hipersonik sistemlerle donatacağız” dedi.
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