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02.02.2020 - 12:16 | | İHA

26 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu!

Karaman'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

26 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu!

Olay, Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otelde müşteri olarak kalan 26 yaşındaki Mehmet Aydın Ünal'dan haber alamayan otel görevlileri yedek anahtarla odaya girdi. Şahsın hareketsiz halde yattığını gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ünal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ünal’ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ünal’ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

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