263 Nerenin Telefon Kodu? +263 Hangi Ülkeye Ait?
Telefon kodları, ülke ve şehirlere ayrı ayrı verilerek iletişim esnasında ortaya çıkabilecek karmaşıkların önüne geçmektedir. Ancak çoğu durumda aynı sayı hem yurtiçinde bir şehre hem de yurtdışında bir ülkeye bağlanabilmektedir. 263 numaralı telefon kodu da bunlara bir örnektir. Bu kapsamda 263 nerenin telefon kodu? +263 Hangi ülkeye ait sorularının cevaplarını sizler için derledik.
Yapılan aramalarda telefon kodunun önüne bir rakam ya da farklı bir işaret getirilmesi, aramanın yurtiçi ya da yurtdışı olmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda telefon kodlarının önüne getirilen “0”, Türkiye’de yapılan yurtiçi aramaları göstermektedir.
263 Nerenin Alan Kodu?
Türkiye’deki yurtiçi alan kodlarının çoğu 200 ile 300 arasında yer almaktadır. Ancak ülke şehirleri içerisinde 263 numaralı yerel bir alan kodu ye almamaktadır. Yani 0 263 ile başlayan aramalarda herhangi bir şehre ulaşım sağlanamamaktadır.
263 numaralı alan kodu başına “+” işareti getirildiğinde, uluslararası bağlantıya olanak tanımaktadır. Bu kapsamda +263 ile başlayan telefon numaraları ile Zimbabve’ye erişim sağlanabilmektedir. Zimbabve, Afrika Kıtası’nda yer alan bir ülkedir.