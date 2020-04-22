264 Alan Kodu Nerenin? 0264 Telefon Kodu Nereye Ait?

Türkiye'de şehirler alan kodları üzerinden ayrılmıştır. Böylece herhangi bir karışıklık yaşanmadan farklı şehirlere kolayca telefon üzerinden bağlantı kurulabilir. Aynı zamanda telefona bir çağrı geldiğinde bunun hangi şehirden olduğu da kolayca anlaşılabilmektedir.

264 Nerenin Alan Kodu?

Eğer telefonunuza 0264 alan kodu üzerinden bir çağrı geliyorsa, Sakarya üzerinden arandığınızı anlayabilirsiniz. Özellikle İstanbul’a yakınlığı olması sebebiyle 264 internette en sık araştırılan alan kodlarından biridir.

Bu alan kodu ile beraber Sakarya merkez ve ilçelerine kolayca telefon üzerinden iletişim kurmanız mümkün. Ayrıca sürekli olarak telefonda gelen çağrılar için, 0264 alan kodu gördüğünüzde bunun Sakarya olduğunu anlayabilirsiniz. Amacınıza bağlı olarak da bu numarayı değişik sebeplerden dolayı kullanmanız mümkün.