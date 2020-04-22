268 Nerenin Telefon Kodu? +268 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Şehirlerarası telefon görüşmelerinde bu alan kodları kullanılmaktadır. Alan kodlarının başında ise 0 numarası mutlaka eklenmelidir.

268 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde bulunan bütün illerin alan kodları bulunur. Şehirlerarası aramalarda telefon numarasının başına bu alan kodları eklenir. 268 numaralı alan kodu ise Bursa iline ait bir koddur. Şehirlerarası gelen aramalarda telefon numarasının başında 268 kodu yer alıyor ise bu arama Bursa ilinden yapılıyor demektir.

Dünya üzerinde bulunan ülkeler telefon kodlarına sahiptir. +268 numaralı telefon kodu ise bunlardan birisidir. +268 numaralı ülke kodu Güney Afrika'da bulunan Svaziland ülkesine aittir. Uluslararası aramalarda telefon numarasının başında+268 kodu yer alıyor ise bu arama Svaziland ülkesinden yapılıyor demektir.