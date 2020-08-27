27 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...
27 Ağustos Perşembe günü tablosunu bu akşam 20:00 sularında Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanacak. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 7 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 262.507'e ulaştığı belirtildi. 20 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 239.797 olarak duyuruldu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam Türkiye'nin koronavirüs savaşı ile ilgili son durumu açıklayacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(26 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 100.109
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.303
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 20
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.002
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 6.621.749
TOPLAM VAKA SAYISI: 262.507
TOPLAM CAN KAYBI: 6.183
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 239.797
AŞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımı için ilk sözleşmenin merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca ile imzalandığını açıkladı.
Güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkelerin AstraZeneca şirketinin geliştirmekte olduğu aşından 300 milyon doz alabilecekleri belirtilen açıklamada, 100 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de sözleşmede yer aldığı kaydedildi.
Açıklamada, aşı çalışmaları sürdüren Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac ve Moderna şirketleri ile de benzer anlaşmalar için görüşmeler yapıldığı belirtildi.
Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı, haziran sonlarında Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.