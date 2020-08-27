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27.08.2020 - 18:10 |

27 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

27 Ağustos Perşembe günü tablosunu bu akşam 20:00 sularında Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanacak. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 7 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 262.507'e ulaştığı belirtildi. 20 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 239.797 olarak duyuruldu...

27 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam Türkiye'nin koronavirüs savaşı ile ilgili son durumu açıklayacak. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları... 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(26 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 100.109

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.303

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  20

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.002

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 6.621.749

TOPLAM VAKA SAYISI: 262.507

TOPLAM CAN KAYBI: 6.183

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 239.797

27 Ağustos korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi Bakan Fahrettin Koca...


AŞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımı için ilk sözleşmenin merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca ile imzalandığını açıkladı.

Güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkelerin AstraZeneca şirketinin geliştirmekte olduğu aşından 300 milyon doz alabilecekleri belirtilen açıklamada, 100 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de sözleşmede yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, aşı çalışmaları sürdüren Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac ve Moderna şirketleri ile de benzer anlaşmalar için görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı, haziran sonlarında Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

 

 

 

 

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