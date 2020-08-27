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27.08.2020 - 19:31 |

27 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Ağustos Perşembe günü tablosunu bu akşam 20:00 sularında açıkladı. Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 7 milyona yaklaştığı, toplam vaka sayısı ise 263.998'e ulaştığı belirtildi. 26 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 240.792 olarak duyuruldu...

27 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam Türkiye'nin koronavirüs savaşı ile ilgili son durumu açıkladı. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları... 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(26 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 106.111

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.491

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  26

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 995

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 6.727.860

TOPLAM VAKA SAYISI: 263.998

TOPLAM CAN KAYBI: 6.209

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 240.792

27 Ağustos korona tablosu yayınlandı - Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi



AŞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımı için ilk sözleşmenin merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca ile imzalandığını açıkladı.

Güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkelerin AstraZeneca şirketinin geliştirmekte olduğu aşından 300 milyon doz alabilecekleri belirtilen açıklamada, 100 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de sözleşmede yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, aşı çalışmaları sürdüren Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac ve Moderna şirketleri ile de benzer anlaşmalar için görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı, haziran sonlarında Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

 

 

 

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 27 Ağustos 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu. Son 24 saatte 995 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792 oldu. Koca yaptığı açıklamada, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak" ifadelerini kullandı.
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